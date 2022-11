Nädala kaja: rõõm suure pahanduse varjus

Neljapäeval ei ilmunud postkasti värske Virumaa Teataja. See tekitas paljudes lugejates sellist meelehärmi, et helistati toimetusse ja päriti aru. Keskpäevaks selgus, et tegemist oli inimliku eksitusega: autojuht unustas lehekonteineri sõidukisse tõsta, et need kandesse jõuaksid.