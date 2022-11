Aasta toidutoode ⟩ Kilginäks on toitev, efektne ja elevust tekitav

Miks valisite kilginäkside maitseks just hapukoore-sibula, peekoni-sinepi, tšilli-laimi? Missuguseid maitseid on veel lisandumas?

Miks eelistada kilgikrõpse kõigile muudele krõpsudele?

Toiteväärtuse tõttu: kilkides on valku kaks-kolm korda rohkem kui lihas; kilkides on rohkem kaltsiumi kui piimas; kilkides on rohkem rauda kui spinatis; kilkides on rohkem süsivesikuid kui hernes; kilkides on vähemalt samapalju oomega-3 kui lõhes; kilkides on kõik üheksa asendamatut aminohapet, mida keha ise ei tooda.