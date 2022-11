Aasta teenus ⟩ Kartulikuningad kasvatavad sorte, mida rahvas nõuab

Simuna Remox OÜ on kartulipealinnas tegutsev kartulikasvatusettevõte, kuid mitte alati pole peaaegu 30 aastat tagasi asutatud äris põhitegevusalaks olnud kartulite kasvatamine. Ettevõtjatest vennad Gustav ja Kulle Põldmaa ostsid Simuna Remoxi kümmekond aastat tagasi ning ehitasid varasemad remonditöökoja ruumid kartulihoidlaks. “Ostsime vana töökoja ära ja hakkasime kartuleid kasvatama,” meenutas Gustav Põldmaa. “Need olid praktiliselt varemed,” lisas Kulle Põldmaa. Gustav Põldmaa sõnul oli tarvis panna uus katus ja ehitada uued seinad. Hoidlas tunnevad mugulad ennast mõnusasti, olenemata sellest, kas õues on 30 kraadi külma või 30 kuuma. Tonniste kartulikastide virnad kõrguvad jahedas hoones laeni.

Kartulid on Gustav Põldmaa sõnul elusolendid ja kütavad ruumi. Kulle Põldmaa nentis, et kui inimesel on toas kümme tonni kartuleid, püsib eluruum kevadeni soe. “Maja peab sooja ka pidama,” täpsustas Gustav Põldmaa. Juhuks, kui keegi soovibki kartulite soojust maja kütmiseks kasutama hakata.