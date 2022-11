Elamuarendus survestab Tapa linna rohealasid

24. novembril toimunud vallavolikogu istungil mainis Tapa valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva, et kinnistu kohta on küsinud kolm huvilist. “Need kolm on kõik ettevõtted, kes sooviksid seda kinnistut kasutusele võtta ettevõtluse edendamiseks tänaselt pinnalt ära kolides ja vajadusel uut tootmishoonet sinna pannes,” rääkis ta.