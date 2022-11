Maakonna vundamendiks on siinsed ettevõtjad

Lääne-Virumaa on rahvaarvult ja sisemajanduse koguproduktilt viiendal kohal, vähem linnastunud maakondade hulgas selge liider, ekspordinäitajatelt elaniku kohta kolmandal kohal Eestis. See on eelkõige maakonna tublide ettevõtjate teene. Nemad loovad väärtust oma klientidele, kuid on ka maakonna sotsiaalmajandusliku seisundi ning elanike heaolu vundamendiks ning väärivad sügavat tunnustust.