Ettevõtlus on riigi tugisammas, kuid seda tuleb kriitilisel ajal toestada

Majandus aga ei ole sirgjooneline kulgemine, vaid tsükliline. Praegu oleme tsükli mõõnafaasis ning see paneb meid olukorda, kus on vaja muudatusi, kohanemist, uusi strateegiaid ja otsuseid. Liberaalne majanduspoliitika näeb ette riigi võimalikult vähest sekkumist ettevõtlustegevusse ning usku, et turg reguleerib end ise.