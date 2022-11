Mahebroileritooted loovad kulinaarset väärtust

Mahepõllumajanduse ettevõte Äntu Mõis OÜ on kanade ja munatootmisega tegelenud üle kahekümne aasta. Kikerikii ökomunad on müügil 2012. aastast, 2021. aasta sügisest lisandus juba tuntud Kikerikii kaubamärgi alla mahebroileriliha.

Et tagada mahetoote tiitel, on ettevõttes loodud kanadele vastavad elutingimused. Mahekana saab piisavalt ruumi, et suhelda liigikaaslastega, tal on võimalus tukkuda puidust õrrel ja siblida õues. Kanade toiduks on mürgita põldudelt kogutud teravili ja hernes, millest valmistatakse ise kanade söödasegu. Broilerite eluiga on mahefarmis kaks korda pikem kui tavatootmises.