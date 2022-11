Hapukapsaleib vürtsitab sügist ja jõuluaega

Kaja Hallik nimetas, et tegu on maheda, veidi sepikut meenutava tootega, millele annavad huvitava nüansi köömned. “Hapukapsaleib sobib rohkem sellisesse ilma, nagu on praegu, see on rohkem sügise- ja talvetoode, mille maitse pakub sööjale üllatust. Väga hea on see leib röstitult, nii saab hapukapsas veel ühe nüansi juurde.” Ta lisas, et hapukapsaleivale on tulnud ostjatelt väga palju head tagasisidet.