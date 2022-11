Tapa käsipallimeeskond tegi ajalugu

Poolfinaalis suuremat sorti üllatuspommi lõhanud ja viimaste aastate Eesti käsipalli suveräänse valitseja, Põlva Serviti, alistanud Tapa meeskond oli finaalis Viljandi vastu oma hale vari. Ilmselt jäid kõik emotsioonid ja jõuvarud eelmisesse päeva, ja tõsiseltvõetavaks mänguks finaalis ei läinudki. Põlva vastu supermängu teinud Mikola Naumi väravasse kukkusid sisse peaaegu kõik pallid, mis sinnapoole mulgid teele saatsid ja nii küsis mees mõned minutid enne poolaja lõppu ise vahetust. Ilmselt ei tahtnud kogenud mängumees lasta endale poolajaga 20-t väravat lasta visata, mida on käsipalli mõistes ikka väga palju. Ega ründajate tegevus oluliselt parem ei olnud, kõik, mis valesti sai minna, see sinna ka läks. Mängu 40-ks minutiks olid tapalased suutnud visata kümme väravat, mis on suhteliselt olematu arv. Reaalselt oldi rohkem, kui poolega taga. Vahepeal kahemehelises enamuses mängides jäi pall ikka jätkuvalt väravasse toimetamata. Teine poolaeg oli põhimõtteliselt lihtsalt vormistamine, mängida said ka need pingimehed, kes enne mängu ilmselt ei julgenud unistadagi sellisest võimalusest.