Kodeiini sisaldavad ravimid kaovad käsimüügist

Kodeiin on opioid, mille valuvastase toime alus on see, et see muutub organismis morfiiniks. Seetõttu on ka kodeiini suuremate annustega võimalik saavutada joovet ja see tekitab sõltuvust.

"Ravimiameti poole pöördusid ka sõltuvusprobleemidega kimpus olnud inimeste lähedased ning sõltlased ise, kes palusid abi. Apteekritega suheldes tuli välja, et nii mitmetelgi kordadel on avastatud süstemaatilist suurte koguste kodeiini sisaldavate käsimüügiravimite ostmist erinevatest apteekidest samade inimeste poolt. See tegi nii meid kui ka apteekreid ning erialaarste murelikuks. Üheskoos aru pidades saime aru, et väärkasutamisele aitab pidurit tõmmata konkreetsete ravimite retseptiravimiks muutmine," selgitas ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla. Eeskuju on Uusküla sõnul olemas ka teistes riikides, kes sarnase sammu on astunud.