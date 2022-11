Ingely Laiv-Järvi pärjati aasta interpreediks

Interpreetide liidu juhatuse esimees Henry-David Varema ütles, et kõik tänavused laureaadid on erakordsed interpreedid, kes esindavad erinevate instrumentalistide väga kõrget taset. "Oboemängija Ingely Laiv-Järvi on särav artist, kelle tundlik mäng ja interpretatsioon haarab esimesest noodist," sõnas ta.

Klassikaline kitarrist Kirill Ogorodnikov on Varema sõnul pühendunud eesti muusika esitaja ja hinnatud esineja kõikide kontserdikorraldajate poolt, viiuldaja Hans Christian Aaviku tippinterpreedi teekond on alles ees ja 2022. aasta oli vaid esimene märgiline sellel teel.

"Saame koos rõõmustada, et Eestil on nii häid interpreete, keda lisaks Eesti lavalaudade on võimalik nautida mujal. Tänavu aasta oli ka Eesti interpretatsioonikunstile tähelepanuväärne. Mitmed Eesti interpreedid saavutasid mainekatel rahvusvahelistel konkurssidel kõrgeid tulemusi. Rahvusvahelised mainekad konkursid on nagu rahvusvahelised spordivõistlused, ja et nendel kõrgeid tulemusi saada, peab järjepidevalt harjutama ja jõudma rahvusvahelisele tipptasemele," rääkis Varema.