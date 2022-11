Süüdimatu jõhker peksja vajab abi

See ei ole ajalehekuulutus, vaid kui jõhker peksja ei ole oma vanuse tõttu kriminaalkorras vastutav, siis on ta ametivõimude silmis hädas, keda tuleb aidata. Selleks on mitmed võimalused, millega tegelevad peamiselt omavalitsus ja politsei. Hädas on ka ohver, kellega samuti tegeldakse.