Septembris peetud eliitkomandode kutsemeisterlikkuse võistlustelt tõid nelja tiimi mõõduvõtust võidu koju just Kadrina vabatahtlikud. Kuigi päästeameti päästetöö kutsemeisterlikkuse võistlused toimusid juba 15. korda, oli vabatahtlike päästjate osalus esmakordne.

Kadrina vabatahtlik päästja Raido Nagel sõnas, et silt anti kadrinlastele üle ida regiooni vabatahtlike seminaril. "Auto peal on meil ka eliitkomando kleepsud," ütles Nagel ja tunnistas, et selline tunnustus tõstis kõikidel vabatahtlikel kõvasti motivatsiooni.