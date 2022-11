Viinavabriku juhataja Liisa Luhaste: küsi enne alkoholi tarbimist enda kehalt luba

Moel toodetakse ka džinni, viskit ja maitsestatud viinasid, aga alljärgnevas loos on peategelane rukkiviin. Teejuht on Moe viinavabriku juhataja Liisa Luhaste.

Moel toodetud rukkiviin pole vist uudistoode, see on turul olnud juba hea mitu aastat. Mille poolest see teistest viinadest erineb?