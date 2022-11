Nädala algus tuleb soojem, lõpp külmem

Öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub idakaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –4 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +2 kraadi. Peipsi järvel puhub kagutuul 3–8 m/s ja laine kõrgus jäävabas vees on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –2 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel paiguti ka lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –2 kraadi, saartel tuleb kohati kuni +3 kraadi, Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 3–8 m/s ja laine kõrgus jäävabas vees on 0,3–0,8 meetrit. Aeg-ajalt sajab lund. Nähtavus on halb. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –6, saartel –2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –4 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +3 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul, põhjarannikul lõunakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni –9, kohati –12 kraadi, saartel –2 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Enamasti saartel sajab kohati vähest lund, lörtsi või vihma. Õhtul Kagu-Eestist alates pilvisus hõreneb. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni –7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +2 kraadi.