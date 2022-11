Juhtkiri: ohvrist vägivallatsejaks

Teise inimese löömine ei ole viis lahendada konflikti. Veel vastuvõetamatum tundub see siis, kui tegu on lapsega, kes tümitab teist last. Esmapilgul tundub mõneti kummastav, et eakaaslase jõhkralt läbi peksnud koolipoiss vajab abi. Teisalt on see loogiline, on ju psühholoogia andnud meile teadmise keskkonna olulisest mõjust inimese kujunemisel. Teisisõnu ei ole laps süüdi, et ta on selline, nagu on.