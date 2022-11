Repliik: kes suudab süüa kärutäied toitu?

Täis tuubitud ostukorve ja ostjate rohkust arvestades ei paista küll kuskilt otsast, et meid ähvardaks vaesus. Vastupidi: inimestel näib juba nappivat ideid, kuhu küll oma raha panna, ja kokku ostetakse lihtsalt träni.

Olgu pealegi, ostke, kui tahate ja kui raha jätkub. Pole minu asi teiste rahakoti ja kulutuste kallal targutada. Aga üht ma saan siiski paluda: palun ärge ostke toitu sellises koguses, et see raisku läheb. Põhjakeskuse Rimis järjekorras seistes jäi silm paratamatult paari kaasostleja toidukärule ja tabasin end mõttelt, et selle kogusega toidaks ära rühma sõdureid nädala jooksul. Isegi kui külalised tulevad – ei ole ju kõike vaja topelt osta!