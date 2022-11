Tõstaks pensioni kohe 1000 euroni?

Vahe rikaste ja vaeste vahel ehk majanduslik ebavõrdsus süveneb Eestis mühinal. Eriti teravalt on see just tänavuse üüratu hinnaralli tõttu silma paistma hakanud. Suhtelises vaesuses elavate Eesti inimeste arv on aastaga kerkinud enam kui 30 000 võrra. Ühesõnaga, rohkem kui 300 000 inimest elab meie riigis vaesuses ning vaeste osakaal kasvas ja kasvab eeskätt just vanemaealiste seas. Üle 80 protsendi eakatest kogeb suhtelist vaesust ja vahet pole, kas elavad nad siis üksi või kahekesi. Probleemi põhjus pole aga üldse keeruline või müstiline – praegune keskmine vanaduspension jääb lihtsalt alla suhtelise vaesuse piiri. Väljapääs sellisest katastroofilisest seisust on erakorraline ja piisav pensionitõus, kuna pensionid on ilmselgelt ajale jalgu jäänud.