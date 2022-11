Müügile on tulnud uusi raamatuid. Raamatukaupluses nr. 5 saavad ENE 4. köite kätte need, kelle tellimiskviitungi number on kuni 027150. Sarjast “Maailm ja mõnda” võib osta Enn Kreemi raamatu “Antarktika läbi aegade”. Kaupluseletile saabusid ka H. Kariku “Üldine keemia”, A. Soone ja H. Mesi “Kombaineri ABC” täiendatud trükk, Raimo Pullati “Eesti linnad ja linlased”.