Koolituskursus toob endised tervishoiutöötajad tagasi erialasele tööle

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni sõnul on kursus "Õed tagasi tervishoidu" olnud tänu poolte heale koostööle edukas projekt. "Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolid on teinud tänuväärset tööd projekti vedamisel. Aastate jooksul oleme tervishoidu tagasi saanud üle 200 õe ja iga õde Eestis on hindamatu väärtusega," ütles minister Peep Peterson. "Tunnustan ka õdesid, kes on võtnud või plaanivad võtta ette tee ja läbida koolitus ning soovivad taas töötada sellel tähendusrikkal kutsealal."