Rakvere spordikeskuses saab näha isemoodi kuuseinstallatsiooni, mis viib mõtted sellele, kuidas kunagi kunstnik Teet Suure installatsioonid muutsid pisikese Rakvere vähemalt korraks maailma kõige erilisemaks paigaks. Kõigi pilgud olid meile pööratud, ka väljastpoolt Eestit tuldi neid vaatama. Kuniks me otsustasime, et me ei taha enam erilised olla.