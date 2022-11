Sporditemplis särab luksuslik karikapuu

Esimesest advendist alates on Rakveres taas eriline pilkupüüdev jõulupuu. See on seitse meetrit kõrge ja kolm meetrit lai 500-st trossi külge kinnitatud karikast valmistatud jõuluinstallatsioon, mis ootab uudistajaid Rakvere spordikeskuses. Kohe sissepääsu juures moodustavad otsekui õhus hõljuvad karikad metalselt sädeleva kuuse efekti.