Lääne-Virumaal kasvab noorte hulk, kelle laeks jääb põhiharidus

Gümnaasiumi lõpetab maakonnas umbes 75 protsenti alustanutest ja kutsekooli umbkaudu 65 protsenti. See tähendab, et koolitee jääb aastas poolikuks rohkem kui 60 gümnasistil ja sama paljudel kutsekooli õppuritel. Mis katkestajatest edasi saab, see statistikast välja ei tule.