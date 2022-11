Ohtlikke bambusplasttooteid ei tohi müüa

Ebaseaduslikud plasttooted on valmistatud taimsete kiudude, materjalide (bambus, nisu, mais, riis jne) ja plastpolümeeride segust. "Juhul kui olete koju soetanud bambusplasttoote, siis tuleks see ära visata, sest pole kindlust, et see on ohutu," ütles Paavel. Ta lisas, et bambusplastist toodet on üldjuhul lihtne eristada. "Kui plasttooteid katsudes on tunda, et need ei ole täiesti siledad, aga on plasti välimusega, siis need tõenäoliselt sisaldavad mõnda taimset lisaainet. Täielikult bambusest valmistatud toodetel on säilinud materjali looduslik struktuur ja välimus."