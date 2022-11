Sõidukijälg Rakveres Vallikraavi tänavas väljasõidusaarel. Jälgi on mitu ja kohaliku elaniku väitel tekkisid need ööl vastu teisipäeva driftijate tegevuse tõttu.

Ööl vastu tänast on kurikuulsaks muutunud Rakvere Vallikraavi tänava parkla juures sõidetud üle maja number 12 ees oleva väljasõidusaarekese, kus on püsitaimed. Jälgede järgi otsustades pole tegemist juhusliku sõidukijuhi juhusliku apsakaga, vaid saar on ära rihitud mitu korda.