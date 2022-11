Siret Kotka: kommentaarid on enamjaolt trollide poolt kirjutatud

Siret Kotka töötas kümmekond aastat tagasi noore poliitikuna Tallinna linnapea Edgar Savisaare linnavalitsuses poliitilise nõunikuna ja tunnistab, et tegeles aktiivselt trollimise ehk suunavate ja avalikku arvamust kujundavate netikommentaaride kirjutamisega. Praegu on tal riigikogu liikmena selle pärast piinlik, sest on jõudnud mõistmisele, et see piirab inimeste arvamusvabadust ja demokraatiat, ning on seisukohal, et poliitikas ei tohiks nii madalale laskuda.