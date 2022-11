"Eestis kehtib sõjahaudade kaitse seadus. Seda, mis toimub sõjahaual, otsustab kaitseministeerium. See ei ole vallavolikogu pädevuses. Meie esitasime kaitseministeeriumile ettepaneku, et monumendi võiks sealt ära viia. Kaitseministeerium ütles, et nad viivad selle ära. Võtsid nimekirja, andsid välja käskkirja," rääkis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.