Kuivati pesumasina peal

Lihtne vastus on jah, seda võib teha. Siiski tuleb siin mõnda asja meeles pidada. Esiteks ei tohiks kuivatit asetada lihtsalt pesumasina peale, vaid nende vahel peaks olema eraldi riiul või muu vahelüli. Pesumasinatele ja kuivatitele on üksteise peale asetamiseks võimalik osta spetsiaalne kinnitus, mis laseb seadmeid üksteise peale panna. Kui kuivati lihtsalt niisama pesumasina peale asetada, võib see jääda ebastabiilseks, mis on ohtlik.