Vaimset tervist ei saa töö- ja eraeluks lahku lüüa

Meile kõigile on teada, et tervislik ja aktiivne eluviis aitab mitut haigust ennetada. Muutused annavad valu või mõne muu sümptomiga märku, et midagi on paigast ära ja vajab tähelepanu. Vaimse tervise poolelt samaväärset teadlikkust, kuidas muresid ennetada ja hoiatusmärke ära tunda, valdavalt aga veel ei ole.