Aleksander Reaalne ja tema helkuriimpeerium

Kuigi esimesteks tõsielusõudeks on nimetatud USA-s juba 1940-ndate lõpus toodetud varjatud kaamera saateid, ei haaku need praeguse käsitlusega enam kuidagi. Ainult mõiste reality show, kui keegi seda üldse toona kasutas, võiks ju idee järgi tähendada hoopis dokumentaalteost. Nüüdisajal on need mõisted selgelt eristatavad: reaalsust proovib kajastada vaid üks neist ning kindlasti ei ole see reality show.