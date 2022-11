Juhtkiri: poliitika demokraatiavaba pool

Riigikogu valimised on ukse ees. Mis siis, et valimiskasti juurde tuleb sammud seada alles kevadel, valimistrall ja ajupesu käivad juba täistuuridel. Kui jõulu­tralli tunneb ära sellest, et akendele ilmuvad klassikalised advendikolmnurgad ja muidu tavalisele kommikarbile on pandud päkapiku pilt, siis valimismöllus selget pead hoida on keerulisem. Poliitikute peent manipulatsioonitööd ei ole tavainimesel lihtsalt võimalik nii hästi ära tunda.