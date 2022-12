Kolm meie omavalitsusjuhti pälvisid kaitseministeeriumi tunnustuse

Maido Nõlvaku sõnul tunnustati teda hõberinnamärgiga panustamise eest laiapindsesse riigi- ja elanikkonnakaitsesse. Vallajuht meenutas, et kutsel kaitseministeeriumisse oli vaid kirjas "tunnustamisüritus". "Millega konkreetselt tunnustatakse, seda kirjas ei olnud," sõnas Nõlvak. "Alati on hea tunne, kui sind märgatakse," lisas ta. Nõlvak selgitas, et tunnustuse saamiseks peab keegi sind esitama. Nõlvaku sõnul ta ei tea, kes teda rinnamärgi saamiseks esitas.