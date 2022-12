Tapa valla huvikoolides tõuseb õppetasu

Tapa muusika- ja kunstikoolis on vähemalt kümme õppetasu määra. Uuest aastast tõusevad need 5–10 eurot. "Ma väga loodan, et hinnatõus ei tee tõsistele huvilistele liiga," ütles direktor Ilmar Kald.

Spordikooli 15 treeneri käe all treenib 289 last. Käesoleva aasta eelarve on 262 000 eurot, millest 181 900 moodustab Tapa valla toetus, 45 000 tuleb riigi toetusena spordikoolituse ja -teabe sihtasutuse kaudu ning 35 100 annab õppetasu. See tähendab, et õppetasu katab kooli kuludest 13 protsenti.