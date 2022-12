Vinni lasteaias laamendasid ja lõhkusid lapsvandaalid

Teismeliste kamp on Tõrukese lasteaias sõna otseses mõttes sigatsenud. Liiklusvanker on suur ratastel mänguasi, milles põngerjad said sees istuda ning üksteist sellega sõidutada. Nüüd pole sellel enam esiklaasi, uksi ega istet – need on jõuga ära rebitud ja puruks taotud. Sama on tehtud liiklusvankriga komplektis olnud liiklusmärkidega, mida on pekstud ilmselt vastu lasteaeda piiravat kivimüüri, et purustustöö ikka põhjalik oleks ja ükski märk terveks ei jääks.