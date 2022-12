RMK Sagadi metsamuuseumi uus näitus kutsub kulgema metsasele teekonnale

Sagadi metsamuuseumi juhi Ain Küti sõnul on eestlaste elu kulgenud ikka metsa toel ning metsa mitmekülgseid kasutusvõimalusi ja tähtsust meie identiteedis avab ka uus näitus. "Mets on meie elutunnetust, igapäevaseid toimetamisi ja ka majanduselu mõjutanud sajandeid," ütles muuseumi juht ja lisas, et näitusel saab heita pilgu minevikku, aga ka palju võimalusi pakkuvasse tulevikku.