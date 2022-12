"Metsaalad, mille metsamajandamistööde planeerimisse tuleb kaasata kohalik kogukond või elanikud, saab määrata nüüd kindlaks juba üldplaneeringuga. Kui see pole üldplaneeringuga võimalik, sest näiteks planeeringu menetlus on jõudnud lõppjärku, siis on kohaliku omavalitsuse volikogul võimalik määrata alad planeeringut koostamata. Sellisel juhul tehakse see avatud menetlusena ehk kohalike arvamust küsides. Igal juhul tähendab muudatus kohalikele omavalitsustele suuremat otsustusvõimalust ja samas ka kohustust kogukonnametsade majandamisel kaasa rääkida," ütles keskkonnaminister.