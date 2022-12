“Metsaalad, mille metsamajandamistööde planeerimisse tuleb kaasata kohalik kogukond või elanikud, saab määrata nüüd kindlaks juba üldplaneeringuga,” kõneles keskkonnaminister ja lisas, et kui see pole üldplaneeringuga võimalik, on kohaliku omavalitsuse volikogul võimalik määrata alad planeeringut koostamata. Sellisel juhul tehakse see kohalike arvamust küsides. Igal juhul tähendab muudatus kohalikele omavalitsustele suuremat otsustusvõimalust.