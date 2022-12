Haljala postipunkt pani uksed kinni

Kristel Strazdini sõnul tekkisid mured siis, kui elektri ja toasooja hinnad järsult tõusid. Lillepoes on postipunkt eraldi toas ja seetõttu on lihtne kuludel silma peal hoida. Viimastel kuudel on Strazdin enda sõnul postipunkti pidamisele sisuliselt peale maksnud. “Hiilgeaegadel tehti Haljala postipunktis üle 500 tehingu kuus, kuid nüüdseks on nende arv langenud alla 200. Omniva maksis iga tehingu pealt mulle ühe euro, mis tähendab, et palgarahana jäi kuuajalise töö eest eelmisel kuul kätte 30–50 eurot,” rääkis Strazdin ja küsis, kas ajakirjanik tuleks sellise raha eest tööd tegema.