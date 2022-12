Õppekogunemisel osales üle 50 võitleja

Kompanii liikmeskond on jõudsalt kasvanud. Rühmade tegevusega on liitunud ka naisi. “Meie liikmeskond on tänavu kasvanud ja osalesime edukalt suurõppusel Põhjakonn ja lisaõppekogunemisel Okas. Lisaks treenisime kogu aasta vältel süstemaatiliselt võitlejate laskeoskusi ja erinevaid taktikalisi tegevusi,” lisas kompaniiülem Erik Abroi.