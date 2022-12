Rakvere vallas muretsetakse naabrite tuumaarenduse pärast

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev ütles, et kutsus ise äriühingu esindajad volikogu istungile. "Letipealt on linnulennult meie valla piirini viis-kuus kilomeetrit," põhjendas ta kutset. Volikogu juht viitas tõsiasjale, et kui tuumajaamas midagi juhtub, siis radioaktiivne kiirgus ei tunnista omavalitsuste piire. Seega on Rakvere vald huvitatud eeskätt võimaliku tuumajaamaga seotud ohutusest. "Peame vaatama, mis naabritel toimub," lisas Vassiljev.

Ohutusest rääkides tõi volikogu juht näite, et tänu võrkpalli mängivale pojale on ta käinud Šveitsis, sisuliselt tuumajaama külje all. Aga seal on igal sammul mõeldud inimeste turvalisusele. Vassiljev tõi näiteks, et elumajadel on paksud välisuksed ja keldrid vastavad tuumavarjendile esitatavatele nõuetele.