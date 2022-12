Rakvere linnaruumis näeb noorte kunstisõprade loomingut

Teet Suure sõnul on tore projekt kaasata õpilasi linnaruumi. "Meie õpilaste puhul on tegemist kollektiivse loominguga, isegi maalitud piltide puhul. Kolmest kahepoolsest kollaažist kaks on samuti lahendatud rühmatöö vormis, kus üks klass alustas ja teine jätkas," kirjeldas ta tööde sündi. Suure sõnul pakkus projekt õpilastele võimaluse katsetada erinevaid tehnikaid, õpetas aega planeerima ja arvestama, et tööd, mida kõik vaatavad, lähevad avalikku ruumi.