Miks valisite nii keerulise ja traagilise ning inimpsüühika süvakihte puudutava teema?

Inimhing oma salapära ja põhjatusega on mulle alati huvi pakkunud, ilmselt seetõttu, et olen ka ise eelkõige hingeinimene. Oma teosteski meeldib mulle kirjeldada tegelaste sisemaailma, maalida sõnadega nende mõttemustreid, piiluda hinge sisse, hinge põhja ja hinge taha, et suuta märgata taluvuslävede kõrgust, stressiolukordadega hakkama saamise piire ja tunda ära hingelise murdumise hetk.