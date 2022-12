Tantsusaate võit kroonis kolme kuu pikkust tööd trennisaalis ning hetki telepubliku ja kohtunike ees. Missugused olid selle teekonna keerulisemad ja raskemad momendid?

Raskemad hetked jäid pigem alguse poole. Need olid siis, kui saime aimu, kui palju peame sõitma, et treeningutel koos olla ja Tallinnas filmimisi teha. Pärast harjusime selle tempoga ära. Poole saate pealt oli see juba täiesti normaalne ja ei olnud enam probleemi. Keeruline oli see, kuidas asjad klappima saada.