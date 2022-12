Nädala kaja: mis paneks inimesed loobuma?

Vergi rahvas ei taha loobuda raamatukogust. Ei mõju ka vallavalitsuse keelitused-meelitused, et raamatukogu sulgemine külaelanikele kaotusi kaasa ei too, kõik kompenseeritakse mugava teenusega, elu saab vähemalt sama hea kui raamatukogu ajal. Nursipalulased ei taha lahkuda oma kodust, et laiendada saaks kaitseväe harjutusväljakut. Taust on siin üsna samasugune kui Letipea külaelanike murel. Nursipalus elatakse südame pärast, südame sunnil. Ilmselt on sealsed inimesed investeerinud aega ja raha, et külaelu parandada ja arendada. Riigi pakutav ei kompenseeri seda mitte mingil moel.