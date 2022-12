Nädala lind: kodutuvi

Selline on legend. Päris elus asjad muidugi nii lihtsad ja ilusad pole. Kodutuvi on aretatud hoopiski kaljutuvist, keda Eestis ei ela. Pole meil ju kaljusidki. Oletatakse, et kaljutuvide kodustamisega alustati juba rohkem kui 10 000 aastat tagasi. Seega on tegemist maailma esimese kodulinnuga.