Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub ida- ja kagutuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni -9 kraadi, pikemate selgimiste korral tuleb kuni -15 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 3-8 m/s ja laine kõrgus jäävabas vees on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus -6 kuni -10 kraadi.