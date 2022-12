Õpilaslaat üllatas rohke osavõtuga

Õpilaslaada päevajuhina astus üles Heleri Tamberg, kes õpib abituriendina Rakvere eragümnaasiumis. "Me teeme õpilaslaata koostöös Lääne-Viru Arenduskeskuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Põhjakeskuse ja Junior Achievement Eestiga," rääkis ta.

"Koolides tehakse õpilasfirmade programme üha rohkem. Meie jaoks oli siiski üllatus, et sellel aastal registreerus nii palju firmasid siia. See on ainult suur rõõm," arvas Tamberg.