Kaitseliidu esimene 1000-meetrise laskerajaga lasketiir avatakse esmaspäeval Rutjal

1000-meetrine lasketiir annab Kirde maakaitseringkonna snaipri ja täpsusküttidele võimaluse erialaste oskuste täiendamiseks. See võimaldab ka kergejalaväelastel harjutada kaugemal paikneva sihtmärgi tabamist.

Ümberehitatud Rutja lasketiirul on 30 laskerada distantsiga kuni 300 meetrit, 20 laskerada distantsiga kuni 500 meetrit ning 10 laskerada distantsiga kuni 1000 meetrit. Samuti on lasketiirul taktikaline laskeala, mille maksimaalseks laskedistantsiks on kuni 50 meetrit.