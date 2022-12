Kunda mees Marek Saar sai esimeses raundis nokaudi

Saar rääkis enne võitlust, et on varasemalt rohkem tegelenud maadluse ja sportliku vabavõitlusega, mille kohta kasutatakse lühendit MMA (mixed martial arts). Mees tunnistas, et tavaline poks tuleb tal paremini välja kui kickboxing. Päev enne võitlust oli tal probleeme kehakaaluga. Saar avastas, et kaalub 71,7 kilo. "See tähendab, et 1,7 kilo olin üle normi. Pidin sauna tegema, et kaal alla saada," rääkis ta muigamisi.