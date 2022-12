Kohalikud omavalitused saavad toetust sotsiaalkorterite soetamiseks ja remontimiseks

Minister Riina Solman selgitas, et inimesed, kes on sõja koleduste eest pääsemiseks otsustanud jääda ajutiselt Eestisse elama, vajavad elamisväärseid elutingimusi.

"Täna ei pruugi sobivaid elamispindu enam palju järel olla," selgitas Solman. See ei tähenda, et Eestis oleksid elamispinnad otsa saanud, vaid pigem seda, et olemasolevaid ruume oleks vaja omavalitsustel kas remontida või hankida neid juurde eraomanike käest. Kui Ukraina sõjapõgenikud on lahkunud, on võimalik omavalitsusel riigi toel korda tehtud kortereid üürile anda näiteks õpetajatele ja arstidele, mis on üheks argumendiks tööle asumisel maapiirkondades.